Лукашенко рассказал о проблемах БРИКС

Как пояснил Лукашенко, речь, например, об инициативе разработать новую межбанковскую систему, которая могла бы заменить SWIFT или работать параллельно с ней. «Пока я еще не могу сказать, что это разумное предложение России поддержано. Как и другие. О чем это говорит? Что даже основатели, пять стран, и те, которые стали постоянными членами БРИКС, сегодня исходят из того, “насколько это меня будет касаться”. Каждый видит там себя, а организация для того, чтобы видеть общие проблемы. Вот чего пока не хватает БРИКС», — подчеркнул белорусский президент.