Источник рассказал, что Путин напомнил генсеку ООН

«Что же касается выполнения резолюций Генассамблеи, то, во-первых, они носят рекомендательный характер и не являются консенсусными, а во-вторых, если бы генсекретарь так же ретиво выполнял все другие решения ГА ООН, то можно было бы решить немало проблем современного мира», — пояснил собеседник агентства.
«При обсуждении применения международного права в украинском конфликте Гутерреш отстаивал точку зрения с опорой на ооновских юристов о приоритете принципа территориальной целостности. В ответ Владимир Путин напомнил, что в Уставе ООН сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии», — указал он.
Источник продолжил, что «эти моменты нынешние киевские власти в отношении русскоговорящего населения Украины полностью игнорируют, как игнорировали на протяжении многих лет такие же права жителей Донбасса».