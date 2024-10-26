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Источник рассказал, что Путин напомнил генсеку ООН

Источник: Путин напомнил генсеку ООН Гутеррешу о праве наций на самоопределение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Источник в российском МИД рассказал РИА Новости, что на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем президент России Владимир Путиным напомнил ему, что в Уставе Организации сначала упоминается право наций на самоопределение и соблюдении прав человека.

«Что же касается выполнения резолюций Генассамблеи, то, во-первых, они носят рекомендательный характер и не являются консенсусными, а во-вторых, если бы генсекретарь так же ретиво выполнял все другие решения ГА ООН, то можно было бы решить немало проблем современного мира», — пояснил собеседник агентства.

«При обсуждении применения международного права в украинском конфликте Гутерреш отстаивал точку зрения с опорой на ооновских юристов о приоритете принципа территориальной целостности. В ответ Владимир Путин напомнил, что в Уставе ООН сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии», — указал он.

Источник продолжил, что «эти моменты нынешние киевские власти в отношении русскоговорящего населения Украины полностью игнорируют, как игнорировали на протяжении многих лет такие же права жителей Донбасса».

Путин Владимир
ООН