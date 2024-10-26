Источник рассказал, что Путин напомнил генсеку ООН

«Что же касается выполнения резолюций Генассамблеи, то, во-первых, они носят рекомендательный характер и не являются консенсусными, а во-вторых, если бы генсекретарь так же ретиво выполнял все другие решения ГА ООН, то можно было бы решить немало проблем современного мира», — пояснил собеседник агентства.