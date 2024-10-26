Путин подписал закон, касающийся расчета военных пенсий на 2025 год

С 1 января 2024 года для военных пенсий учитывалось 85,47% денежного довольствия. С 1 октября 2024 года коэффициент увеличился до 89,83%. Таким образом, пенсии военным были проиндексированы на 5,1%. По оценке Минфина, средний размер выплаты вырос до 41 600 рублей. Новый закон продлевает коэффициент в 89,83% и на 2025 год.