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Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 50 процентов

Явка избирателей в Грузии за 3 часа до завершения голосования составила 50,6%

Источник: © РИА Новости

ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Явка избирателей к 17:00 (16:00 мск) на парламентских выборах Грузии составила 50,6%, сообщила ЦИК страны.

«Проголосовали 1 768 816 человек», — указано в материале.

Явка в 2020 году за аналогичное время составила 45,77%, в 2016-ом — 42,04%, а в 2012-ом — 53,03%.

Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150.

Основные конкуренты на выборах — правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени.