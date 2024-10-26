Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 50 процентов

ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Явка избирателей к 17:00 (16:00 мск) на парламентских выборах Грузии составила 50,6%, сообщила ЦИК страны.
«Проголосовали 1 768 816 человек», — указано в материале.
Явка в 2020 году за аналогичное время составила 45,77%, в 2016-ом — 42,04%, а в 2012-ом — 53,03%.
Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150.
Основные конкуренты на выборах — правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Голосование продлится до 20:00 по местному времени.