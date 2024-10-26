Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 50 процентов

Основные конкуренты на выборах — правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.