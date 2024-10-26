Путин подписал закон, уточняющий правила отмены взыскания алиментов

Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова рассказывала РИА Новости, что законопроект, подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ, который выявил недостатки правового регулирования, позволяющие отказывать заявителям во взыскании алиментов за период по отмененному судебному приказу. Как отметила сенатор, теперь, согласно документу, в случае отмены судебного приказа, и удовлетворении требований взыскателя в порядке искового производства, алименты будут взысканы за период, в течение которого они подлежали взысканию согласно судебному приказу.