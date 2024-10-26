Молдавским фермерам начали приходить штрафы после протестов

«Было много обещаний со стороны правительства, депутатов, президента Майи Санду, что они выслушают нас, разберутся в наших проблемах. Мы протестовали и в этом году, и год, назад… И в 2020 году отстаивали свои права. Вы ничего не сделали, чтобы законы работали, и пока мы страдаем от высоких налогов и отсутствия субсидий, вы не публикуете список реальных получателей государственной помощи. А сегодня я получил письмо от судебного исполнителя с требованием уплатить штраф в размере 80 долларов, наложенный ещё в 2020 году, за приписанные мне трактор и технику, которых у меня не было в хозяйстве но, тем не менее, штраф остался неоплаченным из принципа».