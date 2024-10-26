МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в регион Ближнего Востока, где наблюдается обострение ситуации

«В этой связи напоминаем гражданам о рекомендациях от 2 октября 2024 года относительно необходимости воздержаться от поездок в страны региона, — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. — Гражданам Беларуси, проживающим или находящимся в настоящее время в затрагиваемых конфликтом государствах, необходимо неукоснительно следовать рекомендациям властей, а также соблюдать правила личной безопасности».



В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь отметили, что телефоны для экстренной связи с белорусскими дипломатами размещены на стартовых страницах сайтов дипломатических миссий.