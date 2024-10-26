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Российские бойцы провели десять дней в тылу ВСУ у Часова Яра

Российские военные 10 дней выполняли задачи в тылу ВСУ у Часова Яра.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Трое российских военных десять дней выполняли задачи в тылу украинских войск на юго-западе Часова Яра, рассказал RT боец спецназа «Ахмат» с позывным Тринашка.

Военные зашли вглубь на три километра в точку, куда ВСУ подвозили провизию и боекомплекты. В первом блиндаже на них вышли три украинца, из которых одного впоследствии взяли в плен.

«Задача поступила занять блиндаж и закрепиться там, в тылу врага Через минуту уже бежит противник… Пришлось его ликвидировать. Через мгновение выходят командиры их. Пришлось командира тоже ликвидировать», — вспоминает командир.

Когда противник обнаружил засаду, российских бойцов начали обстреливать дронами, но они продвинулись дальше.

После операции военного наградили Орденом Мужества.