Российские бойцы провели десять дней в тылу ВСУ у Часова Яра

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Трое российских военных десять дней выполняли задачи в тылу украинских войск на юго-западе Часова Яра, рассказал RT боец спецназа «Ахмат» с позывным Тринашка.
Военные зашли вглубь на три километра в точку, куда ВСУ подвозили провизию и боекомплекты. В первом блиндаже на них вышли три украинца, из которых одного впоследствии взяли в плен.
«Задача поступила занять блиндаж и закрепиться там, в тылу врага Через минуту уже бежит противник… Пришлось его ликвидировать. Через мгновение выходят командиры их. Пришлось командира тоже ликвидировать», — вспоминает командир.
Когда противник обнаружил засаду, российских бойцов начали обстреливать дронами, но они продвинулись дальше.
После операции военного наградили Орденом Мужества.