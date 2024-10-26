Эрдоган призвал Ближний Восток не вовлекаться «в игру Израиля»

АНКАРА, 26 окт — РИА Новости. Израиль при поддержке Запада пытается разжечь региональную войну, необходимо, чтобы страны Ближнего Востока не оказались вовлеченными в эту «игру», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Я выражаю соболезнования нашему соседу Ирану и иранскому правительству, которое стало объектом израильской агрессии прошлой ночью», — заявил турецкий лидер, выступая в субботу в Хатае, на юге страны.
По его словам, «сионистское правительство Израиля, поддерживаемое западными державами, пытается разжечь фитиль регионального конфликта».
«С таким пониманием у Израиля ничего не получится. Их ждет Божье проклятие. Страны региона не должны попадать в игру Израиля. Сионистское правительство желает регионального конфликта», — отметил турецкий лидер.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.