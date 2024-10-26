Грузинская оппозиция празднует победу на выборах после данных exit poll

ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Оппозиция Грузии празднует победу после данных exit poll оппозиционного ТВ, передает корреспондент РИА Новости.
«Победила Европа, победила Грузия. Победила оппозиция!» — заявила Тина Бокучава, председатель «Единого национального движения».
Ранее оппозиционная телекомпания «Формула» опубликовала данные по итогам exit poll компании Edison research, согласно которым оппозиция по итогам выборов суммарно получит 83 мандата в парламенте, а партия «Грузинская мечта» — 67 мандата.
При этом сторонники и руководство правящей партии «Грузинская мечта» бурно отпраздновали информацию о победе на парламентских выборах. Согласно exit poll проправительственного телеканала «Имеди», «Грузинская мечта» набрала на выборах 56,1% голосов и получила большинство в парламенте страны. Сторонники партии, ждавшие результат на площадке у офиса «Грузинской мечты» в Тбилиси, встретили эту информацию триумфальными возгласами. Под аплодисменты собравшихся на сцену там поднялись первые лица партии, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе и основателя, почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили.
Парламентские выборы прошли в Грузии по пропорциональной системе. Избирательные участки закрылись в стране 20.00 (19.00 мск). Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией «Грузинская мечта», выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий, которые договорились после выборов объединиться, суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.