NYT: пять тысяч элитных солдат КНДР перебросили в Курскую область

The New York Times сообщила о переброске нескольких тысяч солдат КНДР в Курскую область. По данным газеты, это бойцы элитного подразделения Корейской народной армии, которые будут участвовать в контрнаступлении против ВСУ. Ранее о переброске уже заявляли в ГУР минобороны Украины. Предположение о том, что военные КНДР будут отправлены под Курск, высказывал и представитель Белого дома Джон Кирби. В России и КНДР опровергают информацию об отправке северокорейских солдат на СВО. Подробности — в материале «Газеты.Ru».