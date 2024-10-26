Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ и водружении флага в Горняке

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о прорыве обороны украинских войск и водружении 114-й бригадой ВС РФ флага России на здание в городе Горняк в республике.
Ранее Пушилин посетил город Украинск в ДНР, который Вооружённые силы России освободили в сентябре.
«Сегодня бойцы подразделения водрузили флаг 114-й бригады на крышу одного из зданий в Горняке… Танковые подразделения при поддержке штурмовых групп успешно прорвали оборону противника и нанесли тяжелые удары по большим скоплениям живой силы противника», — говорится в сообщении Пушилина, опубликованном в Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что данное направление является стратегически важным.
Ранее Пушилин заявил, что продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в республике.