Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ и водружении флага в Горняке

«Сегодня бойцы подразделения водрузили флаг 114-й бригады на крышу одного из зданий в Горняке… Танковые подразделения при поддержке штурмовых групп успешно прорвали оборону противника и нанесли тяжелые удары по большим скоплениям живой силы противника», — говорится в сообщении Пушилина, опубликованном в Telegram-канале.