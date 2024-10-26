Олбани
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ и водружении флага в Горняке

Пушилин: 114-я бригада ВС России водрузила флаг на здание в Горняке в ДНР.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о прорыве обороны украинских войск и водружении 114-й бригадой ВС РФ флага России на здание в городе Горняк в республике.

Ранее Пушилин посетил город Украинск в ДНР, который Вооружённые силы России освободили в сентябре.

«Сегодня бойцы подразделения водрузили флаг 114-й бригады на крышу одного из зданий в Горняке… Танковые подразделения при поддержке штурмовых групп успешно прорвали оборону противника и нанесли тяжелые удары по большим скоплениям живой силы противника», — говорится в сообщении Пушилина, опубликованном в Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что данное направление является стратегически важным.

Ранее Пушилин заявил, что продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в республике.