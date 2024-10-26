Итоговая явка на выборах в парламент Грузии превысила 58 процентов

«Активность составила 2 миллиона 60 тысяч 412 человек, что составляет 58,94%. Это не окончательный результат», — заявила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.
Явка избирателей на парламентских выборах 2020 года составила 56,11%, а в 2016 году — 51,63%.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией «Грузинская мечта», выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.