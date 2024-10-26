ЦИК: оппозиция в Грузии не получает большинство в парламенте

ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Четыре оппозиционные партии преодолевают пятипроцентный барьер для получения мест в парламенте Грузии, но суммарно их голосов не достаточно для создания парламентского большинства, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета данных с почти 71% участков.