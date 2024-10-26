На сайте ЦИК отмечено, что правящая партия «Грузинская мечта» получает 52,99%, оппозиционная партия «Коалиция за перемены» — 11,2%, «Единство — Национальное движение» — 9,8%, «Сильная Грузия» — 9,02%, «Гахария — за Грузию» — 8,22%.
ЦИК: оппозиция в Грузии не получает большинство в парламенте
ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Четыре оппозиционные партии преодолевают пятипроцентный барьер для получения мест в парламенте Грузии, но суммарно их голосов не достаточно для создания парламентского большинства, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета данных с почти 71% участков.