«Эта победа была необходима нашей команде. Наша команда сделает все, для зашиты национальных интересов страны… Поздравляю вас и всю Грузию с этой важной победой», — заявил Каладзе на брифинге.
Генсек «Грузинской мечты» заявил о победе партии на парламентских выборах
ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Генсекретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил о победе партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных ЦИК, заявив, что команда сделает все для защиты национальных интересов страны.