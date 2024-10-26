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Генсек «Грузинской мечты» заявил о победе партии на парламентских выборах

ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Генсекретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил о победе партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных ЦИК, заявив, что команда сделает все для защиты национальных интересов страны.

Источник: © РИА Новости

«Эта победа была необходима нашей команде. Наша команда сделает все, для зашиты национальных интересов страны… Поздравляю вас и всю Грузию с этой важной победой», — заявил Каладзе на брифинге.