В Грузии закрылись избирательные участки

Парламентские выборы прошли в Грузии по пропорциональной системе. Избирательные участки закрылись в стране 20.00 (19.00 мск). Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией «Грузинская мечта», выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов.
Если четыре основных оппозиционных партий, которые договорились после выборов объединиться, суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Впервые выборы в Грузии прошли с использованием электронных технологий. Электронные урны были установлены на 74% участков. Новые технологии дают возможность опубликовать данные голосования в кратчайшее время после закрытия участков.
Число избирателей составляло 3 508 294, из них электронные технологии могли использовать 3 113 747 избирателей. Число избирателей в специальных списках избирательных участков, созданных в других государствах, составляет 95 910 человек. В этом году впервые возможность принять участие в выборах имел 135 922 молодых человека.
В Грузии было открыто 3044 участка, в том числе 13 участков, созданных в исключительных случаях, из них 12 при пенитенциарных учреждениях и 1 при психиатрическом центре. За рубежом Грузия открыла 67 избирательных участка в 42 странах.
Наблюдали за избирательным процессом более 100 местных организаций, около 640 наблюдателей от 64 международных организаций и около 900 представителей от 98 местных и международных СМИ.