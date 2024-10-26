«Брошены в огонь». Караганов раскритиковал политику Запада

«Украинцы страдают. Наши западные противники цинично принесли их в жертву, просто бросили в огонь», — сказал он, предположив, что за время спецоперации Украина потеряла свыше миллиона человек.
Эксперт также вновь выразил надежду на возможность избежать ядерного конфликта.
В июне 2023 года Караганов в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике» заявлял, что в российской доктрине «безрассудно задран» порог применения ядерного оружия. По его оценке, агрессивность западных элит растет, и он не видит иной возможности пробудить у них чувство самосохранения, кроме как через усиление ядерного сдерживания.
Также Караганов выступал модератором пленарной сессии Петербургского экономического форума в июне 2024 года с участием президента России Владимира Путина. В ходе пленарного заседания он неоднократно поднимал тему использования ядерного оружия против Украины и Запада. Так, например, он говорил о том, что конфликт на Украине не удастся завершить без «убыстренного движения по лестнице ядерной эскалации» и что это поможет «сэкономить большое количество жизней». Он также отмечал, что, возможно, пока что рано двигаться в сторону ядерной эскалации, но «двигаться к этому надо».
В середине октября Караганов призывал остановить Европу, чтобы не довести ситуацию до третьей мировой войны. Он отметил, что если в тексте российской ядерной доктрины прописать возможность бить ядерным оружием в ответ на любые удары по территории России, страны Запада, увидев, что «ставки повышены, отползут».