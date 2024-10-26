«Брошены в огонь». Караганов раскритиковал политику Запада

Также Караганов выступал модератором пленарной сессии Петербургского экономического форума в июне 2024 года с участием президента России Владимира Путина. В ходе пленарного заседания он неоднократно поднимал тему использования ядерного оружия против Украины и Запада. Так, например, он говорил о том, что конфликт на Украине не удастся завершить без «убыстренного движения по лестнице ядерной эскалации» и что это поможет «сэкономить большое количество жизней». Он также отмечал, что, возможно, пока что рано двигаться в сторону ядерной эскалации, но «двигаться к этому надо».