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Гросси: ядерные объекты Ирана не были повреждены при ударе Израиля

Ядерные объекты на территории Ирана не были повреждены при израильском ударе, нанесенном в ночь на сегодня, 26 октября, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, такую информацию ему передали представители Ирана.

Источник: AP 2024

«Иранские ядерные объекты не задеты. Инспекторы МАГАТЭ в безопасности и продолжают свою важную работу. Призываю к рассудительности, нужно воздержаться от действий, угрожающих ядерной и физической безопасности и ядерным материалам», — написал господин Гросси в соцсети Х.

В ночь на сегодня, 26 октября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об атаке на военные объекты в Иране. ЦАХАЛ утверждал, что это стало ответом на атаки Ирана и «его прокси» с 7 октября 2023 года. Целями ЦАХАЛ называл заводы по производству ракет и средства противовоздушной обороны. Иранская сторона сообщила, что атака была отражена, но привела к «ограниченному ущербу».