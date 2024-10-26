Гросси: ядерные объекты Ирана не были повреждены при ударе Израиля

В ночь на сегодня, 26 октября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об атаке на военные объекты в Иране. ЦАХАЛ утверждал, что это стало ответом на атаки Ирана и «его прокси» с 7 октября 2023 года. Целями ЦАХАЛ называл заводы по производству ракет и средства противовоздушной обороны. Иранская сторона сообщила, что атака была отражена, но привела к «ограниченному ущербу».