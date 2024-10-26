Партия Саакашвили заявила, что не признает результаты парламентских выборов

ТБИЛИСИ, 26 октября. /ТАСС/. Партия «Единство — Национальное движение», в основе которой находится созданное экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение», не признает результаты прошедших парламентских выборов в Грузии. Об этом заявила на брифинге глава партии Тинатин Бокучава.
«От имени “Единства — Национального движения” заявляем, что мы результаты украденных, похищенных выборов не принимаем. Мы не собираемся признавать результаты этих украденных выборов», — сказал она.
Также лидер оппозиционной «Коалиции за перемены» Ника Гварамия на своем брифинге заявил, что его партия не признает данные ЦИК, по которым правящая «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получает большинство в парламенте. «Выборы украдены. Произошла узурпация власти. Это конституционный переворот», — сказал Гварамия.