Партия Саакашвили заявила, что не признает результаты парламентских выборов

Также лидер оппозиционной «Коалиции за перемены» Ника Гварамия на своем брифинге заявил, что его партия не признает данные ЦИК, по которым правящая «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получает большинство в парламенте. «Выборы украдены. Произошла узурпация власти. Это конституционный переворот», — сказал Гварамия.