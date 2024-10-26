Эксперт назвал главную задачу правящей партии Грузии

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Основной интригой в ближайшие дни в Грузии станет способность победившей на парламентских выборах партии «Грузинская мечта» справиться с возможными провокациями оппозиции и сохранить контроль над ситуацией в стране. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.
Он обратил внимание на то, что в Грузии наблюдается попытка организации госпереворота. «Последний месяц проводились генеральные репетиции уличного действа. Последние недели чуть ли не каждый день», — отметил политолог. Сегодня, по его словам, разразилась «медийная борьба экзитполов, реальных и вымышленных». Подключались к этому процессу и западные СМИ, вбрасывавшие прямо противоположные данные.
«Завтра будет подсчет голосов. А дальше попытка раскачать улицу со стороны всех этих деятелей, поддерживаемых западными послами и так далее, возможно столкновение с полицией. Соответственно, интрига вся заключается в том, насколько хватит иммунитета грузинскому государству, действующей власти, чтобы выстоять в этом давлении. Интрига в том, что одни будут пробовать провести госпереворот, а другие будут пытаться сохранить свое государство», — указал Мартынов.
Судьба оппозиции
Отвечая на вопрос о судьбе оппозиции, директор Института новейших государств напомнил, что спикер грузинского парламента говорил, что первое, чем займется новый парламент при большинстве «Грузинской мечты», — это процедура импичмента в отношении президента. «Я думаю, коснется это и других конструкций и судьба партии Саакашвили, которая практически под запретом, многих других тоже ожидает, потому что на кону государство. Либо будет национальное государство, либо нет», — продолжил он.
Перед выборами правящая партия заявляла, что ей необходимо коалиционное большинство (113 мандатов из 150), чтобы признать неконституционной партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которая участвовала в выборах под названием «Единство — Национальное движение», объединившись с некоторыми оппозиционными политиками. В то же время оппоненты власти желали суммарно получить больше голосов, чем «Грузинская мечта», чтобы сформировать коалиционное правительство. По данным ЦИК, правящая партия получает примерно столько же мандатов, сколько и на прошлых выборах, сохраняет власть, но не сможет единолично менять конституцию.
26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 18 партий, в том числе правящая «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая находится у власти уже 12 лет. По последним данным ЦИК с 97,48% участков, у правящей партии 52,98% голосов. Это дает право «Грузинской мечте» сформировать единолично правительство. Кроме того, в парламент проходят «Коалиция за перемены» (11,2%), партия «Единство — Национальное движение» (9,83%), «Сильная Грузия» (9,02%) и партия «Гахария за Грузию» (8,22%). Остальные партии не преодолели 5-процентный избирательный барьер.