Эксперт назвал главную задачу правящей партии Грузии

«Завтра будет подсчет голосов. А дальше попытка раскачать улицу со стороны всех этих деятелей, поддерживаемых западными послами и так далее, возможно столкновение с полицией. Соответственно, интрига вся заключается в том, насколько хватит иммунитета грузинскому государству, действующей власти, чтобы выстоять в этом давлении. Интрига в том, что одни будут пробовать провести госпереворот, а другие будут пытаться сохранить свое государство», — указал Мартынов.