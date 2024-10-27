Президент Ирана заявил, что ответ противнику будет «мудрым и взвешенным»

«Дети Ирана пожертвовали своими жизнями, защищая неприкосновенность границ своей родины. Я приношу соболезнования храбрым солдатам армии и воинам сил охраны правопорядка, их семьям и героическому народу. Враги Ирана должны знать, что его люди без страха встанут на защиту своей земли. Ответ [Ирана] на любую глупость будет взвешенным и продуманным», — написал он в X (ранее Twitter).