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Президент Ирана заявил, что ответ противнику будет «мудрым и взвешенным»

ДУБАЙ, 27 октября. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан после удара Израиля по исламской республике заявил, что ответ врагам Тегерана будет продуманным.

Источник: AP 2024

«Дети Ирана пожертвовали своими жизнями, защищая неприкосновенность границ своей родины. Я приношу соболезнования храбрым солдатам армии и воинам сил охраны правопорядка, их семьям и героическому народу. Враги Ирана должны знать, что его люди без страха встанут на защиту своей земли. Ответ [Ирана] на любую глупость будет взвешенным и продуманным», — написал он в X (ранее Twitter).