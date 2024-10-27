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Партия «Коалиция за перемены» назвала итоги выборов в Грузии переворотом

Глава партии Ника Гварамия: «Выборы украдены».
Источник: Аргументы и факты

Глава оппозиционной партии «Коалиции за перемены» Ника Гварамия назвал итоги парламентских выборов в Грузии конституционным переворотом, сообщает агентство ТАСС.

«Выборы украдены. Произошла узурпация власти. Это конституционный переворот», — заявил он во время брифинга.

В то же время партия «Единство — Национальное движение» так же не признает результаты выборов.

«От имени “Единства — Национального движения” заявляем, что мы результаты украденных, похищенных выборов не принимаем. Мы не собираемся признавать результаты этих украденных выборов», — высказалась глава партии Тинатин Бокучава.

Напомним, что партия «Грузинская мечта» получила 52,99% голосов избирателей на выборах. Второе место заняла «Коалиция за перемены» с 11,2%, а третье — «Единство — Национальное движение» с 9,83%.