Партия «Коалиция за перемены» назвала итоги выборов в Грузии переворотом

Глава оппозиционной партии «Коалиции за перемены» Ника Гварамия назвал итоги парламентских выборов в Грузии конституционным переворотом, сообщает агентство ТАСС.
«Выборы украдены. Произошла узурпация власти. Это конституционный переворот», — заявил он во время брифинга.
В то же время партия «Единство — Национальное движение» так же не признает результаты выборов.
«От имени “Единства — Национального движения” заявляем, что мы результаты украденных, похищенных выборов не принимаем. Мы не собираемся признавать результаты этих украденных выборов», — высказалась глава партии Тинатин Бокучава.
Напомним, что партия «Грузинская мечта» получила 52,99% голосов избирателей на выборах. Второе место заняла «Коалиция за перемены» с 11,2%, а третье — «Единство — Национальное движение» с 9,83%.