США не верят в планы Нетаньяху завершить конфликт до президентских выборов

Американская администрация сомневается в том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится к завершению нынешнего ближневосточного конфликта до выборов президента США, запланированных на ноябрь, информирует CNN.
Белый дом, как отмечает источник, склонен полагать, что Нетаньяху рассчитывает на поддержку со стороны Дональда Трампа, который в настоящее время является кандидатом на президентский пост от Республиканской партии.
Подкреплением этого мнения являются недавние частные телефонные контакты между Нетаньяху и Трампом, что, по словам американских чиновников, указывает на более тесные связи израильского лидера с бывшим президентом США.
Ранее США призывали Иран не отвечать на нынешний удар Израиля, назвав эту операцию еврейского государства окончанием военного конфликта двух сторон.