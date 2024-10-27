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США не верят в планы Нетаньяху завершить конфликт до президентских выборов

Израильский премьер неоднократно созванивался с Трампом за последние недели.

Источник: Аргументы и факты

Американская администрация сомневается в том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится к завершению нынешнего ближневосточного конфликта до выборов президента США, запланированных на ноябрь, информирует CNN.

Белый дом, как отмечает источник, склонен полагать, что Нетаньяху рассчитывает на поддержку со стороны Дональда Трампа, который в настоящее время является кандидатом на президентский пост от Республиканской партии.

Подкреплением этого мнения являются недавние частные телефонные контакты между Нетаньяху и Трампом, что, по словам американских чиновников, указывает на более тесные связи израильского лидера с бывшим президентом США.

Ранее США призывали Иран не отвечать на нынешний удар Израиля, назвав эту операцию еврейского государства окончанием военного конфликта двух сторон.