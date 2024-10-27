Глава МИД Венгрии прокомментировал парламентские выборы в Грузии

Правящая партия «Грузинская мечта» набирает на парламентских выборах 57,4% голосов после пересчитанных данных с почти 44% участков, сообщает ЦИК Грузии.
«Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляем!» — написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он добавил, что Венгрия продолжит как в ходе председательства в ЕС, так и после «оказывать грузинским друзьям поддержку в их усилиях по евроинтеграции».
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое началось 1 июля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Грузии принятием закона об иноагентах пытается сохранить суверенитет в трудных обстоятельствах, а в ЕС этого не понимают.
Ранее недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента в резолюции «Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии» призвали Евросоюз ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить всё финансирование ЕС для этой страны.
Великобритания впервые заморозила политический диалог с Грузией и отменила переговоры между главами министерств обороны. Бундестаг Германии принял резолюцию «За европейское будущее Грузии», в которой существующий политический курс в республике характеризуется как угрожающий ее интеграции в европейские структуры. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский ранее заявил, что институты ЕС приняли решение приостановить встречи высокого ранга с представителями грузинского руководства. Он также сообщил, что Евросоюз надеется, что парламентские выборы в Грузии 26 октября будут свободными и справедливыми, но, если ситуация ухудшится, Евросоюз может приостановить либерализацию визового режима.
*деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.