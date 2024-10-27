Глава МИД Венгрии прокомментировал парламентские выборы в Грузии

Великобритания впервые заморозила политический диалог с Грузией и отменила переговоры между главами министерств обороны. Бундестаг Германии принял резолюцию «За европейское будущее Грузии», в которой существующий политический курс в республике характеризуется как угрожающий ее интеграции в европейские структуры. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский ранее заявил, что институты ЕС приняли решение приостановить встречи высокого ранга с представителями грузинского руководства. Он также сообщил, что Евросоюз надеется, что парламентские выборы в Грузии 26 октября будут свободными и справедливыми, но, если ситуация ухудшится, Евросоюз может приостановить либерализацию визового режима.