Иран призвал ООН осудить Израиль из-за нанесенных ударов

Армия обороны Израиля 26 октября заявила об ударах по военным объектам Ирана в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». Как сообщается в заявлении иранских сил противовоздушной обороны, нападению подверглись объекты в провинциях Илам, Хузестан, а также Тегеран.