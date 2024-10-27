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Иран призвал ООН осудить Израиль из-за нанесенных ударов

Иран попросил Швейцарию экстренно собрать заседание в связи с ударом Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Иран призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, а также Совет Безопасности «занять твердую позицию» и осудить Израиль за нанесенные удары, пишет агентство ТАСС.

«В свете последствий продолжающейся и систематической агрессии израильского режима Исламская Республика Иран настоятельно призывает генерального секретаря Организации Оъединенных Наций и Совет Безопасности занять твердую позицию и решительно и недвусмысленно осудить израильский режим за совершение этих актов агрессии», — сказано в заявлении постоянного представительства Ирана при ООН.

Кроме того, Иран попросил Швейцарию как председателя Совета Безопасности экстренно организовать заседание в связи с атакой Израиля.

Армия обороны Израиля 26 октября заявила об ударах по военным объектам Ирана в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». Как сообщается в заявлении иранских сил противовоздушной обороны, нападению подверглись объекты в провинциях Илам, Хузестан, а также Тегеран.

Ранее Иран уведомил Израиль, что не будет отвечать на атаку.