Сторонника Трампа обвинили в нападении на сотрудника избиркома Техаса

Американские власти выдвинули обвинение в отношении сторонника кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, напавшего на сотрудника избирательного участка в округе Бексар, штат Техас, сообщает The Hill.
Инцидент произошел, когда местный житель Джесси Лутценбергер на участке для досрочного голосования в кепке с символикой в поддержку Трампа отказался снять головной убор после рассмотрения работником участка запрета на политическую атрибутику в открытом голосовании.
Лутценбергер ударил сотрудника по лицу после непродолжительного конфликта. Правоохранители зафиксировали произошедшее, предъявив мужчине обвинение.
Ранее действующий американский лидер Джо Байден заявил, что бывшего главу Белого дома и кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа следует «закрыть политически».