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Сторонника Трампа обвинили в нападении на сотрудника избиркома Техаса

Джесси Лутценбергер пришел на участок для голосования в кепке с символикой в поддержку Трампа.
Источник: Аргументы и факты

Американские власти выдвинули обвинение в отношении сторонника кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, напавшего на сотрудника избирательного участка в округе Бексар, штат Техас, сообщает The Hill.

Инцидент произошел, когда местный житель Джесси Лутценбергер на участке для досрочного голосования в кепке с символикой в ​​поддержку Трампа отказался снять головной убор после рассмотрения работником участка запрета на политическую атрибутику в открытом голосовании.

Лутценбергер ударил сотрудника по лицу после непродолжительного конфликта. Правоохранители зафиксировали произошедшее, предъявив мужчине обвинение.

Ранее действующий американский лидер Джо Байден заявил, что бывшего главу Белого дома и кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа следует «закрыть политически».