Трамп пообещал при победе на выборах не отправлять американцев воевать за рубежом

«При мне США не вели войны. Мы [добивались] мира через силу. Это замечательно. Вы не должны отправлять детей на войну, чтобы их подорвали ради страны, о которой вы никогда не слышали. Я не буду отправлять вас сражаться и погибать в глупых иностранных войнах, которым нет конца», — сказал он 26 октября, выступая перед сторонниками в городе Стейт-Колледж (штат Пенсильвания). Трансляцию митинга ведет консервативная медиакомпания RSBN.
Трамп убежден, что в случае победы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис американцев ждет участие в иностранных конфликтах. «Она гарантированно втянет нас в третью мировую войну, потому что она слишком некомпетентна. Она не справится с председателем Китая Си [Цзиньпином], с [президентом России Владимиром] Путиным, с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном. И тогда всех ваших сыновей и дочерей призовут и отправят сражаться в страну, о которой вы даже никогда не слышали. Наши враги смеются над ней, они смеются над нами», — заявил республиканец.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. За высший государственный пост на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.