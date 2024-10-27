Трамп пообещал при победе на выборах не отправлять американцев воевать за рубежом

Трамп убежден, что в случае победы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис американцев ждет участие в иностранных конфликтах. «Она гарантированно втянет нас в третью мировую войну, потому что она слишком некомпетентна. Она не справится с председателем Китая Си [Цзиньпином], с [президентом России Владимиром] Путиным, с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном. И тогда всех ваших сыновей и дочерей призовут и отправят сражаться в страну, о которой вы даже никогда не слышали. Наши враги смеются над ней, они смеются над нами», — заявил республиканец.