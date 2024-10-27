ЦИК Грузии стал публиковать пересчитанные вручную голоса

Отмечается, что после пересчета данных с 34,362% избирательных участков партия «Грузинская мечта» набирает 61,133% голосов. При этом в парламент проходят еще 4 партии, которые преодолели барьер в 5%: «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия», а также «За Грузию».