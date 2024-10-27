ЦИК Грузии стал публиковать пересчитанные вручную голоса, полученные на парламентских выборах в стране, пишет агентство РИА Новости.
Отмечается, что после пересчета данных с 34,362% избирательных участков партия «Грузинская мечта» набирает 61,133% голосов. При этом в парламент проходят еще 4 партии, которые преодолели барьер в 5%: «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия», а также «За Грузию».
Согласно итогам электронного голосования, после подсчета данных с более чем 72% участков «Грузинская мечта» набирает свыше 53% голосов избирателей. Посчитанные благодаря электронным технологиям голоса должны пересчитать внучную для получения юридической силы.
Ранее сообщалось, что оппозиционная партия «Коалиция за перемены» назвала итоги выборов в Грузии конституционным переворотом. Кроме того, она заявила о старте уличных протестов в стране.