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«По хребту»: в ВСУ выступили с тревожным для украинцев предложением

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Необходимо применять более жесткие методы мобилизации по отношению к тем украинцам, которые не хотят идти на фронт, и усилить ограничительные меры. Об этом в эфире украинского телеканала NTA заявил офицер 103-й бригады теробороны ВСУ Виталий Коростинский.

Источник: Reuters

«Боже, схватили, забусярили (запихнули в автобус. — Прим. ред.), кинули может, вас надо еще найти и пригласить?», — задался вопросом боевик.

Он также призвал избивать уклонистов и ввести большие штрафы, чтобы покрыть расходы на их поимку.

«Я бы еще по хребту давал и лупил бы еще больший штраф. Почему государство должно тратить свой ресурс в виде ТЦК на соляру, офисы и ловить вас всех?», — спросил он в телеэфире.

Ранее украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, рейды были проведены на концерте популярной украинской группы «Океан Эльзы» в Киеве.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.