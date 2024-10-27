«По хребту»: в ВСУ выступили с тревожным для украинцев предложением

«Боже, схватили, забусярили (запихнули в автобус. — Прим. ред.), кинули может, вас надо еще найти и пригласить?», — задался вопросом боевик.
Он также призвал избивать уклонистов и ввести большие штрафы, чтобы покрыть расходы на их поимку.
«Я бы еще по хребту давал и лупил бы еще больший штраф. Почему государство должно тратить свой ресурс в виде ТЦК на соляру, офисы и ловить вас всех?», — спросил он в телеэфире.
Ранее украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, рейды были проведены на концерте популярной украинской группы «Океан Эльзы» в Киеве.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.