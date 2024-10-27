Остин: США не допустят разрастания конфликта на Ближнем Востоке

«Министр [Остин] подчеркнул, что Соединенные Штаты располагают всеми необходимыми средствами для защиты американских войск, объектов и партнеров по всему региону и намерены не допустить, чтобы какой-либо субъект использовал напряженность и способствовал разрастанию конфликта в регионе. Он сказал министру, что Иран не должен совершить ошибку и отвечать на удары Израиля, которые должны ознаменовать конец этого обмена [ударами]», — отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в письменном заявлении по итогам беседы.