Остин: США не допустят разрастания конфликта на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов имеет все необходимое для защиты своих войск, объектов, а также партнеров на Ближнем Востоке, не допустит разрастания конфликта в регионе. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин своему израильскому коллеге Йоаву Галанту в телефонном разговоре.
«Министр [Остин] подчеркнул, что Соединенные Штаты располагают всеми необходимыми средствами для защиты американских войск, объектов и партнеров по всему региону и намерены не допустить, чтобы какой-либо субъект использовал напряженность и способствовал разрастанию конфликта в регионе. Он сказал министру, что Иран не должен совершить ошибку и отвечать на удары Израиля, которые должны ознаменовать конец этого обмена [ударами]», — отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в письменном заявлении по итогам беседы.
Главы военных ведомств обсудили также дипломатические меры для снижения напряженности на Ближнем Востоке, включая освобождение удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников и прекращение огня в секторе Газа, а также урегулирование конфликта на ливано-израильской границе.
26 октября Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». В заявлении сил ПВО Ирана в свою очередь говорилось, что нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер, а системы противовоздушной обороны страны сумели успешно отразить основной удар. Армия Ирана проинформировала, что в результате удара погибли по меньшей мере четверо иранских военнослужащих.
1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по еврейскому государству в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве движений ХАМАС, «Хезболлах» и Корпуса стражей исламской революции. Израильский Генштаб обещал ответить на атаку. Со своей стороны верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи предупредил, что ответные удары его страны по Израилю в таком случае будут еще более масштабными.