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«Грузинская мечта» набирает 53,6% голосов после обработки 72% бюллетеней

ТБИЛИСИ, 27 окт — РИА Новости. Правящая партия «Грузинская мечта» набирает на парламентских выборах 53,6% голосов после пересчета данных с около 72% участков, сообщает ЦИК Грузии.

Источник: © РИА Новости

По данным Центризбиркома, после подсчета данных с 2242 участков, то есть около 72%, «Грузинская мечта» получает свыше 781 тысячи голосов, то есть 53,6%.

Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых «Единство — Национальное движение» (около 9,8%), «Коалиция за перемены» (около 11%), «Сильная Грузия» (около 8,9%) и «За Грузию» (около 7,9%).

Согласно результатам электронного голосования, после подсчета данных с более 72% участков «Грузинская мечта» набирает более 53% голосов. Посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы.