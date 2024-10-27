«Грузинская мечта» набирает 53,6% голосов после обработки 72% бюллетеней

По данным Центризбиркома, после подсчета данных с 2242 участков, то есть около 72%, «Грузинская мечта» получает свыше 781 тысячи голосов, то есть 53,6%.
Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых «Единство — Национальное движение» (около 9,8%), «Коалиция за перемены» (около 11%), «Сильная Грузия» (около 8,9%) и «За Грузию» (около 7,9%).
Согласно результатам электронного голосования, после подсчета данных с более 72% участков «Грузинская мечта» набирает более 53% голосов. Посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы.