Остин назвал «ошибкой» возможный ответ Ирана на атаку Израиля

Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин считает, что Тегерану «следует воздержаться» от ответа на удар со стороны Израиля, говорится в сообщении Пентагона.
Заявление прозвучало в беседе с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом. Остин назвал атаку «ошибкой» Ирана.
«Госсекретарь подчеркнул, что США хорошо подготовлены к защите своих сил, объектов и партнёров по всему региону и полны решимости не допустить, чтобы кто-либо использовал напряжённость или расширял конфликт», — также говорится в сообщении.
Израильские военные в ночь на субботу заявили об ударе по военным объектам в Иране.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты призвали Тегеран не отвечать на удар Израиля.