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Король Карл III продолжит зарубежные визиты в 2025 году, несмотря на рак

Все визиты будут реализованы при наличии разрешения врачей.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-служба Букингемского президента сообщила, что Король Великобритании Карл III не планирует сокращать количество зарубежных визитов в 2025 году, несмотря на продолжающееся лечение от рака.

Представитель королевской канцелярии отметил, что программа визитов на следующий год остается стандартной, и выразил надежду, что она будет выполнена с учетом разрешения врачей.

Известно, что на этой неделе король завершает 11-дневную поездку в Австралию и Самоа.

Ранее сообщалось, что британский король Карл III отказывается от дневного приема пищи на фоне борьбы с раком, из-за чего врачи и супруга насильно заставляют хотя бы немного перекусить.