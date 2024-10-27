Король Карл III продолжит зарубежные визиты в 2025 году, несмотря на рак

Пресс-служба Букингемского президента сообщила, что Король Великобритании Карл III не планирует сокращать количество зарубежных визитов в 2025 году, несмотря на продолжающееся лечение от рака.
Представитель королевской канцелярии отметил, что программа визитов на следующий год остается стандартной, и выразил надежду, что она будет выполнена с учетом разрешения врачей.
Известно, что на этой неделе король завершает 11-дневную поездку в Австралию и Самоа.
Ранее сообщалось, что британский король Карл III отказывается от дневного приема пищи на фоне борьбы с раком, из-за чего врачи и супруга насильно заставляют хотя бы немного перекусить.