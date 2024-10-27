Эксперт: Япония продолжит проамериканский курс при любом премьере

«Думаю, что (премьер-министр Японии Сигэру — ред.) господин Исиба попытается сохранить (после выборов — ред.) правительство путем создания новой формы коалиции через сотрудничество с Народно-демократической партией и Партией обновления Японии (“Ниппон исин-но кай”) и заручившись большинством (мест в парламенте — ред.). Однако, я думаю, что это очевидно, что власть Исибы будет ослабевать. Думаю, что он будет блекнуть еще больше, в том числе и в своей внешней политике. Я полагаю, что политика (бывшего премьер-министра Фумио — ред.) Кисиды продолжится», — подчеркнул эксперт.
Отвечая на вопрос РИА Новости, возможны ли изменения в политике Японии в случае, если на выборах в США победит Дональд Трамп, профессор Камикубо отметил, что если администрация Трампа поменяет политический курс США, то Япония, скорее всего, последует.
«Как я понимаю, главные изменения, если Дональд Трамп станет президентом, будут касаться ответов на конфликт на Украине и проблем вокруг Израиля. В этом смысле, безусловно, если Трамп станет президентом и изменит политический курс, то Япония, скорее всего, последует. С другой стороны, я не наблюдаю каких-либо существенных изменений в японо-американских отношениях при администрации Трампа», — добавил политолог.
Масато Камикубо напомнил, что Япония приняла решение о существенном увеличении расходов на оборону при администрации Фумио Кисиды.
«Япония приняла решение взять на себя большую ответственность и повысить свою нагрузку относительно защиты азиатского региона. Полагаю, что этого же хочет и Трамп, так как его основной идеей является снижение нагрузки на американских военных, дислоцированных по всему миру. Если Япония и сменит свою политику, то после того, как смена политики произойдет в США. Япония будет вновь делать упор на японо-американские отношения и последует за политикой США. И я не думаю, что это изменится существенно вне зависимости от того, кто является премьер-министром (Японии — ред.)», — подытожил профессор университета Рицумэйкан.
В воскресенье, 27 октября, проходят выборы в ключевую нижнюю палату парламента Японии. Решение о роспуске парламента для проведения досрочных выборов было подписано правительством Японии на внеочередном заседании 9 октября. Днем того же дня была распущена нижняя палата парламента. Срок в восемь дней между вступлением в должность нового премьер-министра и роспуском парламента является самым коротким в послевоенной истории страны.
Согласно опросу общественного мнения, проведенного ранее в октябре газетой «Асахи» среди 360 тысяч избирателей, правящая коалиция может не получить половины в 233 места, необходимой для беспрепятственного проведения через парламент законопроектов, а ЛДП может потерять около 50 мест из принадлежащих ей сейчас 247. В то же время Конституционно-демократическая партия может существенно повысить свое присутствие в нижней палате парламента — с нынешних 98 мест до 140 мест.