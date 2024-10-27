Эксперт: Япония продолжит проамериканский курс при любом премьере

«Япония приняла решение взять на себя большую ответственность и повысить свою нагрузку относительно защиты азиатского региона. Полагаю, что этого же хочет и Трамп, так как его основной идеей является снижение нагрузки на американских военных, дислоцированных по всему миру. Если Япония и сменит свою политику, то после того, как смена политики произойдет в США. Япония будет вновь делать упор на японо-американские отношения и последует за политикой США. И я не думаю, что это изменится существенно вне зависимости от того, кто является премьер-министром (Японии — ред.)», — подытожил профессор университета Рицумэйкан.