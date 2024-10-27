«Будет борьба»: Пушков раскрыл, что ждет Грузию после выборов

«Замысел Запада состоял в том, чтобы превратить Грузию в свою полуколонию, пообещав ей радостно влиться в мультигендерную и “небинарную” семью европейских народов. Однако это почему-то не привлекло большинство грузинских избирателей», — написал сенатор.
Он подчеркнул, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили не удалось убедить сограждан в прелестях европейских ценностей, и усомнился в том, что ее деятельность вообще соответствует интересам грузинского народа.
«Если Саломе Зурабишвили, подобно библейской Саломее, задумывала станцевать политический танец семи покрывал, всякий раз открывая гражданам страны прелести присоединения к Евросоюзу, то он ей явно не удался. Большинство она не соблазнила. И теперь, после выборов, вновь принесших победу “Грузинской мечте”, встает вопрос о том, насколько сама Зурабишвили как президент созвучна настроениям грузинского народа ?!» — задался вопросом парламентарий.
Как сообщил ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» набирает на парламентских выборах чуть меньше 53,6 процентов голосов после подсчета данных с почти 80 процентов участков.
Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, среди которых «Единство — Национальное движение» (около 9,9%), «Коалиция за перемены» (около 11%), «Сильная Грузия» (около 8,8%) и «За Грузию» (около 7,9%).