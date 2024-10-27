«Будет борьба»: Пушков раскрыл, что ждет Грузию после выборов

«Если Саломе Зурабишвили, подобно библейской Саломее, задумывала станцевать политический танец семи покрывал, всякий раз открывая гражданам страны прелести присоединения к Евросоюзу, то он ей явно не удался. Большинство она не соблазнила. И теперь, после выборов, вновь принесших победу “Грузинской мечте”, встает вопрос о том, насколько сама Зурабишвили как президент созвучна настроениям грузинского народа ?!» — задался вопросом парламентарий.