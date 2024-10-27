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Sputnik: жителям Литвы рекомендовали пить воду из туалета во время войны

Минобороны Литвы организовало рассылку брошюры на случай вооружённого конфликта.

Источник: Freepik

Минобороны Литвы организовало рассылку памятки на случай вооружённого конфликта, брошюра получила название «Если кризис или война: как действовать?».

Агентство «Sputnik Литва» обратило внимание на то, что жителям страны посоветовали использовать воду из бачка унитаза как питьевую.

«Разосланные литовцам брошюры представляют собой 20-страничный документ, в котором даются советы по действию в экстренных ситуациях. Кроме того, литовцев просветили, в каком случае можно пить воду из унитаза», — говорится в публикации.

В МО Литвы добавили, что воду из бачка лучше не пить в том случае, если она «застоялась».

Помимо этого, жителям страны рекомендовали иметь запас продуктов на три дня, а также купить дорожный фильтр либо таблетки для очистки воды из туалета или водоёма.

Ранее сообщалось, что Литва закупит 40 танков Leopard для создания собственной боевой дивизии.

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