Обама упрекнула американских избирателей в «завышенных стандартах» к Харрис

«Избиратели имеют полное право задавать сложные вопросы любому кандидату, претендующему на пост. Но может ли кто-то рассказать мне, почему мы устанавливаем для Камалы более высокие стандарты, чем для ее оппонента? Мы ждем от нее, что она (должна быть — ред.) сообразительной и ясно выражать свои мысли, иметь четкие политические взгляды, никогда не показывать слишком много гнева… Но от Трампа мы не ждем ничего… Ни честности, ни соблюдения правил приличия, ни морали», — заявила бывшая первая леди в ходе предвыборного митинга кандидата от демократов в Мичигане, трансляция которого велась на Youtube-канале Харрис.
В начале октября в программе «60 минут» вышло интервью с Харрис, которое вскоре окрестили «скандальным». В анонсе, опубликованном накануне интервью, Харрис не смогла четко ответить на вопрос ведущего о политике США по отношению к Израилю, за что подверглась насмешкам со стороны республиканцев. Однако полная версия, показанная в эфире телеканала, не содержала этого эпизода.
Соперник Харрис от республиканцев и экс-президент США Дональд Трамп обвинил CBS в мошенничестве, потребовал лишить телеканал лицензии на вещание, а также предоставить полную расшифровку интервью, однако телеканал отказался публиковать полную неотредактированную версию, сославшись на Первую поправку к конституции, гарантирующую свободу слова.
Позднее телеканал CNN на фоне обвинений Трампа в адрес его конкурентки заявил, что интервью самого Трампа прореспубликанскому телеканалу Fox News было отредактировано, а его «бессвязные и ложные высказывания» были вырезаны.
Митинг Харрис прошел в субботу в городе Каламазу в колеблющемся Мичигане. Это стало первым совместным выступлением Камалы Харрис и Мишель Обамы, оно продлилось около полутора часов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.