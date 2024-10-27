Обама упрекнула американских избирателей в «завышенных стандартах» к Харрис

«Избиратели имеют полное право задавать сложные вопросы любому кандидату, претендующему на пост. Но может ли кто-то рассказать мне, почему мы устанавливаем для Камалы более высокие стандарты, чем для ее оппонента? Мы ждем от нее, что она (должна быть — ред.) сообразительной и ясно выражать свои мысли, иметь четкие политические взгляды, никогда не показывать слишком много гнева… Но от Трампа мы не ждем ничего… Ни честности, ни соблюдения правил приличия, ни морали», — заявила бывшая первая леди в ходе предвыборного митинга кандидата от демократов в Мичигане, трансляция которого велась на Youtube-канале Харрис.