В Узбекистане открылись избирательные участки

ТАШКЕНТ, 27 окт — РИА Новости. Избирательные участки открылись в воскресенье для голосования на очередных выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана. Участки будут работать с 08.00 (06.00 мск) до 20.00 (18.00 мск).
Нынешние парламентские выборы в Узбекистане — седьмые по счету после объявления страной независимости. Двухпалатный парламент в республике был сформирован в 2005 году. Однако впервые в стране избирать депутатов на новый пятилетний срок будут по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов будут избираться по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Избранным по одномандатным округам будут считаться кандидаты, набравшие большее количество голосов, для прохождения в парламент по единому избирательному округу партиям необходимо получить не менее 7% голосов избирателей.
По данным ЦИК, для проведения выборов образовано около 11 тысяч избирательных участков, 56 из них — в 39 странах, больше всего — семь — на территории России. В частности, организованы участки на территории посольства в Москве и при генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Все они заработали уже в ходе досрочного голосования, которое проходило
По мнению экспертов, основная борьба на предстоящих выборах может развернуться между тандемом правоцентристских УзЛиДеП и «Миллий тикланиш» и сторонниками усиления социальных обязательств государства и бизнеса — НДПУ и «Адолат». При этом программы всех партий поддерживают существующий правительственный курс и сосредоточены на вопросах внутренней политики.
Выборы будут освещать более 1 тысячи местных и зарубежных журналистов из более 20 стран. Безопасность на выборах будут обеспечивать сотрудники Национальной гвардии, МВД и Службы государственной безопасности Узбекистана. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать в понедельник, 28 октября.