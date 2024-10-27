Лукашенко: государство уделяет сфере автомобильных перевозок самое пристальное внимание

Белорусский лидер пожелал автомобилистам и дорожникам, а также их родным и близким крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и мирного неба над головой.

Поздравление Президента с Днем автомобилиста и дорожника

Работникам и ветеранам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства



Дорогие друзья!



Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем автомобилиста и дорожника.



Беларусь всегда славилась своими дорогами: современными, удобными и качественными. Мы привыкли к бесперебойной работе транспорта и благоустроенной придорожной инфраструктуре. Без этого уже невозможно представить себе повседневную жизнь наших людей и дальнейшее развитие городов и регионов.



Достигнутое является результатом постоянного труда многотысячного коллектива работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства — профессионалов, обеспечивающих своевременную доставку пассажиров и грузов, круглосуточную работу дорожных служб.



Государство уделяет сфере автомобильных перевозок самое пристальное внимание: строятся и поддерживаются в надлежащем виде республиканские магистрали и местные дороги, внедряются передовые технологии по ремонту мостов и путепроводов.



Убежден, что и в дальнейшем ваши знания, опыт и ответственность позволят успешно решать стоящие перед транспортным комплексом масштабные задачи.



В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и мирного неба над головой.



Александр Лукашенко,

27 октября 2024 года.