Олбани
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: государство уделяет сфере автомобильных перевозок самое пристальное внимание

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником — Днем автомобилиста и дорожника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2024

Глава государства отметил, что Беларусь всегда славилась своими дорогами: современными, удобными и качественными. «Мы привыкли к бесперебойной работе транспорта и благоустроенной придорожной инфраструктуре. Без этого уже невозможно представить себе повседневную жизнь наших людей и дальнейшее развитие городов и регионов, — обратил внимание он. — Достигнутое является результатом постоянного труда многотысячного коллектива работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства — профессионалов, обеспечивающих своевременную доставку пассажиров и грузов, круглосуточную работу дорожных служб».

Президент констатировал, что государство уделяет сфере автомобильных перевозок самое пристальное внимание: строятся и поддерживаются в надлежащем виде республиканские магистрали и местные дороги, внедряются передовые технологии по ремонту мостов и путепроводов.

«Убежден, что и в дальнейшем ваши знания, опыт и ответственность позволят успешно решать стоящие перед транспортным комплексом масштабные задачи».

подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер пожелал автомобилистам и дорожникам, а также их родным и близким крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и мирного неба над головой.
Поздравление Президента с Днем автомобилиста и дорожника
Работникам и ветеранам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем автомобилиста и дорожника.

Беларусь всегда славилась своими дорогами: современными, удобными и качественными. Мы привыкли к бесперебойной работе транспорта и благоустроенной придорожной инфраструктуре. Без этого уже невозможно представить себе повседневную жизнь наших людей и дальнейшее развитие городов и регионов.

Достигнутое является результатом постоянного труда многотысячного коллектива работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства — профессионалов, обеспечивающих своевременную доставку пассажиров и грузов, круглосуточную работу дорожных служб.

Государство уделяет сфере автомобильных перевозок самое пристальное внимание: строятся и поддерживаются в надлежащем виде республиканские магистрали и местные дороги, внедряются передовые технологии по ремонту мостов и путепроводов.

Убежден, что и в дальнейшем ваши знания, опыт и ответственность позволят успешно решать стоящие перед транспортным комплексом масштабные задачи.

В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и мирного неба над головой.

Александр Лукашенко,
27 октября 2024 года.

Лукашенко Александр
праздники