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Лукашенко поздравил директора СВР России Сергея Нарышкина с 70-летием

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с 70-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

«На протяжении многих лет Вы зарекомендовали себя грамотным и компетентным руководителем, профессионалом своего дела, обладающим глубокими знаниями и умеющим добиваться поставленных целей. Исполняя обязанности на многих ответственных постах, Вы преданно служите Родине и заработали весьма высокое уважение как авторитетный и принципиальный государственный деятель», — говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность в том, что в нынешнее непростое время опыт Сергея Нарышкина, его энергия и талант современного руководителя станут залогом эффективной работы по укреплению белорусско-российских отношений по линии специальных служб, а также послужат дальнейшему развитию союзнического и стратегического партнерства между двумя братскими государствами.

Александр Лукашенко пожелал Сергею Нарышкину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа и успешной реализации всех планов и начинаний.

Лукашенко Александр