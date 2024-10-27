Лукашенко поздравил директора СВР России Сергея Нарышкина с 70-летием

«На протяжении многих лет Вы зарекомендовали себя грамотным и компетентным руководителем, профессионалом своего дела, обладающим глубокими знаниями и умеющим добиваться поставленных целей. Исполняя обязанности на многих ответственных постах, Вы преданно служите Родине и заработали весьма высокое уважение как авторитетный и принципиальный государственный деятель», — говорится в поздравлении.



Президент выразил уверенность в том, что в нынешнее непростое время опыт Сергея Нарышкина, его энергия и талант современного руководителя станут залогом эффективной работы по укреплению белорусско-российских отношений по линии специальных служб, а также послужат дальнейшему развитию союзнического и стратегического партнерства между двумя братскими государствами.



Александр Лукашенко пожелал Сергею Нарышкину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа и успешной реализации всех планов и начинаний.