ЦИК: нарушений в ходе подготовки к выборам в Узбекистане не зафиксировано

Нарушений со стороны политических партий в ходе подготовки к парламентским выборам в Узбекистане не зафиксировано.
Об этом заявил председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев.
«За время подготовки и проведения избирательной кампании нарушений избирательного законодательства и конституции со стороны политических партий не было», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в первый час голосования нарушений зафиксировано также не было.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане началось голосование на выборах в парламент.