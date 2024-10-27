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Мэр Уфы поздравил автомобилистов с праздником

Мэр Уфы поздравил автомобилистов с праздником.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев 27 октября поздравил автомобилистов с праздником.

«С профессиональным праздником всех, кто трудится в транспортной сфере! С праздником всех, кто не представляет свою жизнь без автомобиля! Желаю всегда хороших дорог и приятных попутчиков!» — написал в своих соцсетях градоначальник.

Профессиональный праздник водителей, руководителей автотранспортных предприятий, кондукторов, механиков, диспетчеров, инженерно-технических работников и всех тех, кто обеспечивает бесперебойную работу транспортной системы установлен указом президента РФ. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября.

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