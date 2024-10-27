Олбани
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Грузинская мечта» набирает 54,2% после обработки 99% бюллетеней

ТБИЛИСИ, 27 окт — РИА Новости. Правящая партия «Грузинская мечта» набирает 54,2% голосов на парламентских выборах после подсчета данных с 99% участков, прошедшая в парламент оппозиция в сумме набирает около 37% голосов, сообщает ЦИК Грузии.

Источник: © РИА Новости

По предварительной информации Центризбиркома, после подсчета данных с 3085 участков, то есть около 99%, «Грузинская мечта» получает свыше миллиона голосов, то есть 54,2%.

Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых «Единство — Национальное движение» (около 10%), «Коалиция за перемены» (около 11%), «Сильная Грузия» (около 8,7%) и «За Грузию» (около 7,7%). В общей сложности оппозиция набирает около 37% голосов.