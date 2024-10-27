«Грузинская мечта» набирает 54,2% после обработки 99% бюллетеней

Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых «Единство — Национальное движение» (около 10%), «Коалиция за перемены» (около 11%), «Сильная Грузия» (около 8,7%) и «За Грузию» (около 7,7%). В общей сложности оппозиция набирает около 37% голосов.