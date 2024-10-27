Москва требует прекратить угрозы в адрес православных церквей в Прибалтике

«Власти (прибалтийских государств — ред.), не скрывая и не таясь, требуют от местных православных автокефалий отказаться от даже малейшего упоминания о связях с РПЦ, иначе грозят карательными мерами, вплоть до закрытия и упразднения этих церквей… Мы решительно выступаем против такой политики и требуем прекратить беззаконие и вмешательство в их церковные дела», — сказал дипломат.
По его мнению, движение киевского режима к запрету Украинской православной церкви дало толчок и усилению нападок на православные автокефалии в Прибалтике. В целом же давление на эти церкви выполняется в угоду Константинопольскому патриархату, который хотел бы взять их под свой контроль, полагает собеседник.
В апреле министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил радионовостям Эстонского национального телерадиовещания, что власти страны могут закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви.