Москва требует прекратить угрозы в адрес православных церквей в Прибалтике

«Власти (прибалтийских государств — ред.), не скрывая и не таясь, требуют от местных православных автокефалий отказаться от даже малейшего упоминания о связях с РПЦ, иначе грозят карательными мерами, вплоть до закрытия и упразднения этих церквей… Мы решительно выступаем против такой политики и требуем прекратить беззаконие и вмешательство в их церковные дела», — сказал дипломат.