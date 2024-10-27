Палестина поддержала идею России о «ближневосточном квартете»

«Мы всем сердцем поддерживаем предложение президента Путина о расширении “квартета”, поскольку это укрепило бы его роль в стремлении к полному и всеобъемлющему миру в регионе путем прекращения израильской оккупации земель Государства Палестина и провозглашения независимости этого государства», — сказал аль-Хабаш.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя возложил ответственность за эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем на США. Он также рассказал, что США годами блокировали любые сигналы Совета безопасности ООН, утверждая, что «тихая региональная дипломатия эффективнее».