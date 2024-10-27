Однако Россия отнюдь не ставит перед собой задачу сокрушения Украины как государства, обозначила свою готовность к переговорам и давно представила условия, на основании которых могут быть подписаны те или иные мирные договоренности. Несмотря на то, что в Киеве периодически заявляют, что ведут борьбу с Россией экзистенциального характера, существованию Украины как государства Москва на данном этапе не угрожает. То есть довести до самых широких слоев украинского населения, что страна ведет борьбу не на жизнь, а на смерть, политикам в Киеве на самом деле не удается.