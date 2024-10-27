Правящая партия в Грузии набрала 45,54% голосов

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Это были первые выборы в стране с использованием электронных урн, которые были установлены на 74% участков, охвативших почти 90% избирателей. По данным ЦИК, явка составила 58,94%. По данным Центральной избирательной комиссии после ручного подсчета голосов с 99% участков, «Грузинская мечта» набирает 54,2% голосов. На второе место проходит оппозиционная партия «Коалиция за перемены» (10,8%), на третьем месте «Единство — национальное движение» (10,1%), далее следуют «Сильная Грузия» (8,76%) и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахарии «За Грузию» (7,75%). Все остальные партии не проходят в парламент, так как не преодолевают 5-процентный избирательный порог.