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Над Россией сбит 51 беспилотник. Военная операция, день 977-й

Силы ПВО за ночь нейтрализовали 51 украинский беспилотник над регионами России, заявили в Минобороны РФ. В Сумах в результате атаки дронов пропало электроснабжение, заявили в украинском Центре противодействия дезинформации. В Киевской области ночью работала ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:32 Местная жительница пострадала при атаке украинского беспилотника на село Варваровка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

08:28 Призывы РФ к странам «Большой двадцатки» о необходимости сотрудничества являются насмешкой, заявил президент Бундесбанка Йоахим Нагель.

«Мы не должны забывать, с чего все это началось. Спад в Германии начался весной 2022 года. И мы все знаем причину, по которой это произошло весной 2022 года», — цитирует Bloomberg Нагеля.

08:21 В Киевской области ночью работала ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко.

08:15 В Сумах в результате атаки дронов пропало электроснабжение, заявили украинском Центра противодействия дезинформации.

08:12 Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 977-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.