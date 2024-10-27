Глава Бундесбанка назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве

В сентябре 2023 года глава Объединения автомобильной промышленности Германии (VDA) Хильдегард Мюллер заявила, что развитие немецкого автопрома и его конкурентоспособность находятся под угрозой. Она пожаловалась на чрезмерное регулирование, медленный процесс принятия политических решений, а также отсутствие правовой базы для развития инновационных технологий, таких как искусственный интеллект. Кроме того, по словам Мюллер, развитию автопрома препятствуют высокие цены на электроэнергию. На фоне экономического спада и энергокризиса рейтинг одобрения канцлера Олафа Шольца в Германии резко упал, писала The New York Times.