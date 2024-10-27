Глава немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель назвал насмешкой предложения российских властей о налаживании международного сотрудничества. Об этом он заявил 26 октября после встречи министров финансов и управляющих Центробанков стран G20 («Большая двадцатка»), передает Bloomberg.
Нагель призвал не забывать, «с чего все это началось». Он напомнил, что экономический спад в Германии начался весной 2022 года. «И мы все знаем причину, по которой это произошло», — сказал глава Бундесбанка.
Европе, по словам Нагеля, необходимо найти способы преодолеть возникшие «структурные проблемы». У нее есть все возможности, «чтобы выйти на путь роста, которого мы достигли за последние 25 лет», считает глава Бундесбанка.
В Вашингтоне
Россия на встрече выразила беспокойство из-за практики одностороннего введения санкций. «Группа двадцати» должна противостоять геоэкономической фрагментации. Крайне важно поддерживать недискриминационную многостороннюю торговую и финансовую систему", — приводит Минфин слова Чебескова.
Президент России Владимир Путин не раз говорил об открытости страны к сотрудничеству с другими государствами. По его словам, Россия формирует «комфортные, глобально-конкурентные условия работы для бизнеса», как для российского, так и для иностранного. Также Россия предоставляет условия «для привлечения капиталов и технологий из-за рубежа».
В сентябре 2023 года глава Объединения автомобильной промышленности Германии (VDA) Хильдегард Мюллер заявила, что развитие немецкого автопрома и его конкурентоспособность находятся под угрозой. Она пожаловалась на чрезмерное регулирование, медленный процесс принятия политических решений, а также отсутствие правовой базы для развития инновационных технологий, таких как искусственный интеллект. Кроме того, по словам Мюллер, развитию автопрома препятствуют высокие цены на электроэнергию. На фоне экономического спада и энергокризиса рейтинг одобрения канцлера Олафа Шольца в Германии резко упал, писала The New York Times.