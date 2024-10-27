Международные наблюдатели от МПА СНГ ведут мониторинг голосования в Узбекистане

В мониторинге голосования участвуют депутаты и сенаторы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ. Они работают на избирательных участках в Ташкенте и регионах, а также на зарубежных участках.