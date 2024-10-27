Международные наблюдатели от МПА СНГ ведут мониторинг голосования в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Группа международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ проводит мониторинг избирательного процесса на парламентских выборах в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В Узбекистане состоялось открытие голосования на выборах депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса. За ходом выборов наблюдает группа международных наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Координатор мониторинговой группы МПА СНГ, заместитель председателя Комитета Жогорку Кенеша Кыргызстана по бюджету, экономической и фискальной политике Талайбек Масабиров и Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий посетили избирательный участок № 0577 в здании 25-й общеобразовательной школы в Ташкенте.
Наблюдатели засвидетельствовали, что все необходимые процедуры были проведены в полном объеме, голосование открылось по плану — в 8.00. Координатор группы и Генеральный секретарь побеседовали с членами комиссии и национальными наблюдателями.
В мониторинге голосования участвуют депутаты и сенаторы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ. Они работают на избирательных участках в Ташкенте и регионах, а также на зарубежных участках.
Сведения, полученные наблюдателями в ходе мониторинга, будут учтены при подготовке заключения по итогам парламентских выборов в Узбекистане.